Расплакался от радости: суд оправдал экс-чиновника Николаевской ОГА

Центральный районный суд Николаева оправдал бывшего первого замглавы Николаевской ОГА Николая Романчука, которого обвиняли в коррупции, сообщает Новое время.

Об этом говорится в пресс-службе суда. Следствие утверждает, что Романчук, будучи первым заместителем главы ОГА, предлагал руководителю ООО повлиять на принятие руководством и депутатами Николаевского облсовета решения о согласовании спецразрешений на разработку промышленного месторождения известняка за взятку.

Во вторник, 8 июня, суд решил, что у стороны обвинения нет доказательств вины Романчука. Также было отменено постановление об изъятии имущества, а также залог в 512 тысяч гривен.

Местное издание Никвести сообщает, что Романчук расплакался в зале суда после того, как услышал, что его признали невиновным.