В Украине свидетельство о рождении можно получить почтой: как оформить

В Министерстве цифровой трансформации рассказали, как оформить и получить свидетельство о рождении ребенка по почте. Эта опция стала возможной благодаря услуге «еМалятко, сообщает Зеркало недели.

«Услуга доступна для всех родителей новорожденных, получающих услугу «еМалятко». Это удобно и помогает избежать лишних социальных контактов. За год существования сервиса «еМалятко» уже более 125 тысяч украинцев подали заявки. 83% родителей регистрируют рождение ребенка именно через «еМалятко». Теперь получить свидетельство о рождении можно в почтовом отделении или курьером домой» , - сообщили в ведомстве.

В ведомстве предлагают несколько вариантов на выбор для получения свидетельства о рождении. Это можно будет сделать в почтовом отделении (стоимость доставки 46 грн) и курьером домой (стоимость - 66 грн). Оплата производится наличными при получении заказа.

Сроки доставки - до 2-х дней в пределах области и до 3-х дней в пределах Украины, с момента оформления свидетельства в отделе РАГС.

Как воспользоваться услугой:

перейдите по ссылке;

авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на портале Дія;

заполните заявление и выберите дополнительные услуги, которые хотите заказать. Данные о заявителе подтягиваются автоматически, данные о втором родителе нужно заполнить вручную;

подпишите заявление электронной подписью. Другому родителю нужно подписать заявление своей электронной подписью, если отец и мать не женаты, имеют разные фамилии, зарегистрированные по разным адресам (если заказана услуга по регистрации места проживания ребенка).

ссылка на заявление на портале Дія поступит другому родителю на электронную почту; заявление о госрегистрации рождения будет автоматически отправлено в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) по адресу роддома;

решение о госрегистрации рождения будет принято не позднее следующего рабочего дня. Сообщение об успешной регистрации или отказе появится в кабинете гражданина и будет отправлено на электронную почту;

когда свидетельство о рождении будет готово, вы сможете забрать его в отделе РАГС или получить по почте.

Напомним, что «еМалятко» - это 9 услуг по одному заявлению для новорожденных детей. Среди основных - регистрация ребенка, оформление пособия при рождении, пособия на детей из многодетных семей и тому подобное.