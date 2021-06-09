5 вещей базового гардероба этого лета

Ежегодно в летних модных коллекциях появляются новинки, которые нужно приобрести, чтобы быть в тренде. Лето 2021 отличается сочными оттенками, однако сдержанные цвета также остаются популярными, сообщает Обозреватель.

5 необходимых вещей в летнем гардеробе. Базовый арсенал одежды, которую можно носить каждый день – самый удобный вариант в теплое время.

Базовые короткие шорты – самая актуальная летняя одежда. Стильными считаются фасоны с акцентом на талии и широким поясом. Однотонные ткани ярких или классических цветов можно сочетать с футболкой, рубашкой или майкой.

Шорты с завышенной талией по душе всем девушкам.

Футболки со смещенной линией плеча в тренде уже много лет. Оверсайз фасон подходит к классическому костюму, спортивным шортам и любой другой одежде. Предпочтение следует отдать сдержанным оттенкам: белый, черный и песочный.

Оверсайз футболки и майки с объемными плечами.

Каждый сезон в модных коллекциях появляются образы с белыми рубашками, ведь они являются основой любого наряда. Летом 2021 появились яркие цвета: мандарин, бордо, бирюза, электрик и розовый.

Оверсайз рубашки подходят на любую фигуру.

Стильная юбка обеспечит трендовые и яркие образы на весь сезон. Дизайнеры украшают многие элементы одежды фактурными пуговицами.

Юбки на пуговицах меди длины актуальные в этом году.

В 2021 году шляпы – must have в женском гардеробе. Для классических образов следует выбирать лаконичную соломенную шляпу, а для более повседневных – спортивную панаму.