Капитализация крипторынка рухнула на $1 триллион

Криптовалютный рынок продолжает лихорадить. По данным CoinMarketCap, цена биткоина за последние сутки упала до $33,7 тыс, сообщает UBR.

Эфириум вчера уходил вниз к уровню $2395.

В целом же, говорится на портале Zero Hedge, с середины мая капитализация криптовалютного рынка рухнула на $1 триллион, до уровня $1,5 трлн. Транзакции при этом упали до трехлетнего минимума.

Как отмечают эксперты, крипторынок на текущий момент не интересен с позиции инвестирования, так как запрет Китая на пользование криптовалюты, угрозы США усилить регулирование, и комментарии весомых политических деятелей, бизнесменов являются поводом сокращения позиций по всему миру.

Такое мнение высказал главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

Как подмечает эксперт, крипторынок – это своеобразная пирамида. Была первая волна инвестиций, которая в 2017-м закончилась – цена резко упала под давлением фиксации прибыли.

Затем, добавляет Ковальчук, три года по всему миру шла маркетинговая кампания крипторынка прежде чем случился коллапс коронавируса на фоне чего крипторынок начали расценивать как инвестиционное направление, наравне с рынком металлов. Это была вторая волна роста.

Затем, логично, после ускорения роста цены в начале 2021 года состоялась очередная фиксация прибыли крупными игроками. При этом, по таким странам как Украина, например, для массового потребителя новоиспеченные аналитики рассказывали, что "на падении цены надо покупать криптовалюту".

Но тут важный момент, что природа падения цены сейчас не циклическая, говорит главный стратег по криптовалютам компании TomiEx. То есть выкупать на падении цены априори неправильно.

"Цена будет просаживаться вниз и дальше. Негативные отзывы о крипторынке – не причина падения. Сейчас больше срабатывает эффект лавины – все избавляются, не понимая будет ли рост, и если будет, то когда" , – говорит Ковальчук.

Из негативных новостей эксперт вспомнил, как в начале июня Трамп давал комментарии, что испытывает неприязнь к криптовалюте, так как это мошенничество и криптовалюта конкурирует с американским долларом, который должен стать "валютой мира".

При этом по статистике объем торгов инструментами, основанными на главной криптовалюте, в начале июня снизился на 62% к аналогичному периоду за май.

"Нельзя сказать, что какие-то конкретные события усилят падение или остановят его. Рынок спекулятивен. Это значит, что действовать будут по техническим законам валютного/фондового рынка, где сейчас важным будет диапазон падения к $27 000 за монету", – заметил Анжей Ковальчук.

Возможно, добавляет он, что к моменту, когда цена придет в этот диапазон, появится какой-то очередной твит и именно его затем будут в СМИ использовать как причину разворота цены вверх.