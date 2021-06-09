В Киеве показали электромобили для аграриев

Компания «Агсолко Украина» на выставке «Агро 2021» в Киеве представила обширную экспозицию, на которой можно было увидеть и электромобили, сообщает Автоцентр.

С 8 по 11 июня в Киеве проходит Международная агропромышленная выставка «Агро 2021», на которой можно увидеть не только тракторы и комбайны, но и грузопассажирский транспорт, в том числе на электротяге.

И тому пример компания «Агсолко Украина», которая презентовала два электромобиля – китайского производителя Eagle. Это т. н. «гольф-кары», которые на стенде представлены двумя моделями. Первая из них – 4-местная, имеет полный привод, лебедку и оснащена дополнительным освещением, а также держателями под ружья.

Запас хода машины – до 80 км при 20 км/ч, а максимальная скорость – 32 км/ч. Клиренс составляет 400 мм. Электрокар может преодолевать подъемы крутизной до 45%. Стоимость машины стартует от 15 тыс. долларов.

Вторая модель больше подходит для обычных дорог, так как имеет привод только на задние колеса. Она двухместная, сзади установлен кузов на 400 кг, а на крыше имеются солнечные батареи. Стоимость такой машины стартует от 12 тыс. долларов.

На складе также имеются 4-местные версии в различной комплектации. Запас хода достигает 80 км. Максимальная скорость – 35-40 км/ч. Солнечные батареи на крыше помогают зарядить автомобиль за 2 – 3 часа.