В Киеве представили клон Nissan Navara

На выставке «Агро-2021» в Киеве представили нового игрока на отечественном рынке пикапов – модель Dongfeng Rich 6, которая собирается на одном заводе с Nissan Navara, сообщает Автоцентр.

На выставке «Агро-2021», которая проходит на ВДНХ в Киеве с 8 по 11 июня, компания «Техноторг» представила новинку украинского рынка – пикап Dongfeng Rich 6. Машина очень похожа на японского одноклассника Nissan Navara, что неудивительно, ведь оба эти автомобиля собираются на одном китайском предприятии Zhengzhou Nissan.

Машина имеет полный привод, способна перевозить до 1065 кг, а также буксировать прицеп до 3500 кг. Под капотом установлен 2,5-литровый турбодизель мощностью 149 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической КП. Клиренс – 207 мм. Кабина – двухрядная, 5-местная. Объем топливного бака – 73 л. Размер колес -255/70R16

В комплектацию входят иммобилайзер, центральный замок с дистанционным управлением, системы ABS, ЕSР и EBD, фронтальные air bag, датчик света, дневные ходовые огни, камера заднего вида.

Из оснащения такде отметим систему бесключевого доступа I-кеу и кнопку запуска, систему SТОР & SТАRТ, отделку сидений кожей, электростеклоподъемники передних и задних дверей (с функцией “Одно касание” со стороны водителя), наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом, мультимедийную систему с многофункциональным цветным сенсорным дисплеем на 8 дюймов, аудиосистему с 6-ю динамиками с управлением на руле. Цены стартуют от 28 тыс. долларов.