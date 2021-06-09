BMW показала обновленные кроссоверы

BMW обновили кроссоверы X3 и X4. Автомобили поступят в производство на заводе в США с августа, а в сентябре стартуют их продажи, сообщает АвтоПортал.

Узнать новые BMW X3 и X4 можно, прежде всего по измененной передней части. Им немного увеличили решетку радиатора, а вот диодные фары, наоборот, более узкие. Также заменены фонари и бамперы и предложены колесные диски свежего дизайна.

В салоне перемены менее выражены. Кроссоверы БМВ получили измененную центральную панель и новый сенсорный дисплей мультимедиа (его диагональ может быть 10,25 либо 12,3 дюйма, в зависимости от уровня оснащения). Базовую комплектацию расширил трехзонный климат-контроль, а среди опций теперь есть система полуавтономного вождения.

Кроссоверы BMW X3 и X4 оснащают бензиновыми турбомоторами объемом 2,0 л (184 и 258 л. с.) и 3,0 л (360 л. с.), а также турбодизелями объемом 2,0 л (190 л. с.) и 3,0 л (286 и 340 л. с.). Особняком стоят заряженные версии X3 M и X4 M мощностью 480-510 л. с. Позже обновят и электромобиль BMW iX3.