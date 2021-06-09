Языковой омбудсмен пожаловался на три крупнейших телеканала

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь направил в Нацсовет жалобу на три телеканала из-за вещания в прайм-тайм на русском языке. При этом у нарушителей объем украинского языка "не дотягивал" всего 3-5% до "нормы" в 75% эфирного объема, сообщает Страна.ua.

Секретарь Уполномоченного по защите государственного языка осуществил оперативный мониторинг вечернего эфира (прайм-тайм с 18:00 до 22:00) четырех украинских телеканалов с 17 по 23 мая: "ICTV", "1+1", "Интер" и "Украина".

Кремень напомнил, что на украинском должно быть не менее 75% от общей продолжительности передач и/или фильмов в промежутке времени между 18.00 и 22.00, (а не от общей продолжительности эфирного контента в целом), поэтому выборка производилась именно за такой временной промежуток.

По результатам проверки сформировалась тройка "нарушителей":

"Украина" - 69,9%;

"1+1" - 70,9%;

"Интер"- 72,9%.

В список "нарушителей" не попал "ICTV", у него доля украинского контента в вечернем прайме достигла 80,2%

"Результаты мониторинга в соответствии с действующим законодательством Украины переданы Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания для принятия соответствующих мер.