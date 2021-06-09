Зеленский признался, что ждет пятницы, но не из-за заседания СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский выложил свежее фото в новой футбольной форме украинской сборной для Евро-2020.

"Ждем пятницы. В этот раз – не из-за СНБО", – коротко прокомментировал снимок гарант.

В пятницу, 11 июня, начнется футбольный чемпионат Евро-2020, перенесенный из-за пандемии COVID-19. Открывающим матчем станет противостояние сборных Турции и Италии.

Первый матч украинских футболистов в рамках турнира состоится в воскресенье, 13 июня. Они сразятся с представителями Нидерландов на "Амстердам Арене".