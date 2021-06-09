В Украине 8 университетов попали в рейтинг лучших в мире

В обновленный рейтинг QS World University Rankings на 2022 год, составленный британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds, попали 8 вузов Украины, сообщает Телеграф.

Список, в который вошло 1300 учебных заведений со всего мира, появился на сайте рейтинга.

Сообщается, что лидеров выбирали по шести критериям: академической репутации, рейтинге работодателя, соотношению преподавателей и студентов, цитированию работ на факультете, соотношению международных преподавателей и иностранных студентов.

Так, среди украинских вузов, которые попали в топ, на первом месте - Харьковский национальный университет имени Каразина (разместился в диапазоне 511–520 места). Впрочем, если сравнивать с прошлым годом, то вуз немного "сдал": в рейтинге 2021 года он был на 477 месте.

Также в списке лучших оказались такие украинские учебные заведения:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 601–650-е место;

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – 651–700-е место;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 701–750-е место;

Сумской государственный университет – 701–750-е место;

Национальный университет "Львовская политехника" – 801–1000-е место;

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" – 1001–1200-е.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко, который оказался на 1001–1200 месте.

Отметим, что лучшим вузом мира признали Массачуссетский технологический институт США, за которым идут Оксфорд (Великобритания) и Стэнфорд (США).