Украинцам временно не будут выдавать водительские права

В Украине в ближайшие дни не будут выдавать удостоверение водителя, а также документы о регистрации транспорта, сообщает Экономическая правда.

Об этом информирует сайт Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

"В связи с перебоями в поставке бланковой продукции возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдаче водительского удостоверения.

По информации Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" возобновление изготовления бланков свидетельств о регистрации транспортных средств планируется ориентировочно через два дня", – говорится в сообщении .

О возобновлении предоставления услуг в сервисных центрах обещают сообщить дополнительно.