National Geographic признал существование пятого океана

На карты американского телеканала National Geographic, транслирующего научно-популярные фильмы, теперь будут наносить пятый океан – Южный, сообщает УНИАН.

Об этом информирует﻿ телеканал 8 июня.

National Geographic на своих картах всегда отмечал четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. Однако во Всемирный день океанов телеканал решил признать существование и пятого океана – Южного.

"Южный океан давно признан учеными, но поскольку никогда не было согласия на международном уровне, мы никогда не признавали его официально" , – пояснил географ Национального географического общества Алекс Тейт.

Как отмечает National Geographic, в то время как другие океаны определяются континентами, которые их ограждают, Южный океан определяется течением.

По оценкам ученых, Антарктическое циркумполярное течение появилось примерно 34 млн лет назад, когда Антарктида отделилась от Южной Америки.

К Южному океану относится большая часть вод, окружающих Антарктиду до 60 градусов южной широты, кроме пролива Дрейка и моря Скоша.