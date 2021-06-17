Советы врача, что можно пить во время диеты

Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова рассказала, какой напиток нужно употреблять во время диеты. По ее словам, вид напитка способен напрочь перечеркнуть все усилия человека сбросить вес, сообщает Российская газета.

Приверженцы здорового образа жизни предпочитают соки из свежих фруктов. Однако стакан свежевыжатого сока - это два-три апельсина - а это те же калории, просто в жидком виде, предупредила специалист. Тем более от пакетированных соков, с их высоким содержанием сахара, вообще надо отказаться.

"Если вы отказываетесь от мучного сладкого, строго ограничиваете себя в еде, но при этом употребляете газированные напитки или тем более алкоголь, то вся диета пойдет насмарку. Даже те газировки, которые не содержат сахара, будут вредны, поскольку в них могут содержаться сахарозаменители", - пояснила эксперт.

Даже чай может принести вред. И в черном, и в зеленом чае содержатся хелаты, которые препятствуют нормальному всасыванию нужных организму металлов, и если налегать во время диеты на чаи, то это может привести к дефициту цинка, магния и железа. Разрушила эксперт даже миф о том, что кофе сжигает жир. Научных подтверждений этому нет. Этот напиток лишь ускоряет метаболизм, но не до такой степени, чтобы это отражалось на падении веса.

Диетолог рекомендует в качестве основного напитка во время диеты пить простую воду. Для вкуса можно добавить туда лимонную дольку. Все другие напитки так или иначе добавят рациону калории. Однако перед любой диетой надо проконсультироваться с врачом.