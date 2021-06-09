Из-за взрыва в Харькове в больницах находятся четверо подростков

Вчера на проспекте Гагарина возле одного из супермаркетов был взорван неизвестный предмет, в результате инцидента ранения получили четыре человека, сообщает Вести.

Трое пострадавших находятся в больнице скорой и неотложной медпомощи, еще один — в городской больнице №17.

"У троих пострадавших 16, 17 и 18 лет состояние стабильное - их жизни ничего не угрожает. У подростков множественные осколочные ранения туловища и конечностей, не проникающие в грудную и брюшную полости", - говорится в сообщении.

Еще один пострадавший, 18 лет, получил оскольчатые повреждения двух предплечий и голени. У парня состояние средней тяжести, его жизни не угрожает.

Напомним, 8 июня в Харькове между компанией молодежи и 29-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он бросил гранату РГД-5. Правонарушитель задержан, ему объявлено о подозрении в совершении преступлений. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.