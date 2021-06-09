Пашинян хочет обменять армянских пленных на сына

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян дал распоряжения соответствующим органам официально предложить Баку обменять его сына Ашота на всех пленников, сообщает Страна.ua.

Во время встречи со своими сторонниками в общине Мец Манташ Ширакской области, Никола Пашинян рассказал что поручил предложить Азербайджану вернуть всех пленных взамен на его сына, который готов стать заложником. При этом он уточнил, что это не единственный шаг, а ведется работа по возвращению пленных.