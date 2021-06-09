В Украине цена черешни бьет рекорды

В Украине уже в полном разгаре сезон черешни, но цены на нее бьют все рекорды, сообщает РБК-Украина.

Стоимость одного килограмма летних ягод сейчас "переплюнула" даже европейские ценники.

Цена черешни стартует от 120 до 200 гривен. Такая стоимость намного превышает прошлогоднюю.

Аграрии сообщают, что на ценообразование этого лакомства очень сильно повлияли дожди, которые царили в Украине. Они надеются, что со временем ситуация изменится, сообщается в сюжете ТСН.

Фермеры говорят, что если дождливая погода будет продолжаться, то этот урожай испортится. Кроме того, такая же участь может постигнуть абрикосы и сливы, которые также совершенно не любят дожди и влагу.