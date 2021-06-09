Семена Семенченко пришли поддержать матери погибших бойцов батальона "Донбасс". Сейчас они находятся под зданием Киевского апелляционного суда.

Об этом сообщает Андрей Павловский.

Там скоро должны начать рассмотрение апелляции Семенченко на меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права залога.

Отметим, что ранее в Фейсбуке Семенченко призвал неравнодушных прийти на суд и поддержать его.

Напомним, 26 марта суд арестовал экс-нардепа по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования.