Советы астрологов: солнечное затмение в июне 2021 года

Первое, что стоит отметить, — это кольцеобразный тип затмения. Это значит, что Луна полностью войдет в солнечный диск. С астрологической точки зрения такое затмение сулит невидимые проблемы и возвращение старых неурядиц, которые не были решены окончательно, сообщает Слова и Фразы.

В этот день Луна и Солнце будут в Знаке Близнецов. Это значит, что под ударом окажутся такие сферы жизни, как обучение, любовь, общение и дружба. Удержаться на плаву будет крайне непросто, но возможно. Для этого вам стоит следовать советам астрологов.

Первое правило этого дня — не стоит заводить новых знакомств. Точнее, знакомиться можно, но сближаться с малознакомыми людьми точно не стоит. Это чревато большими неурядицами. Новые знакомые могут сподвигнуть вас на неприятные приключения, дать неправильный совет или просто заразить неуверенностью в себе при помощи токсичных фраз.

Это их день, поскольку энергетической подпитки для людей не будет. Они станут искать себе добычу среди незащищенных и слабых духом людей. Опасайтесь манипуляторов и всех, кто хоть немного провоцирует в вас появление неуверенности. Этот день можно назвать днем «ведра с крабами». Если вы положите крабов в ведро, никто из них не вылезет, потому что они тянут друг друга ко дну. То же самое будет происходить и с людьми. Все будут карабкаться к своей цели, цепляясь за того, кто выше. В итоге проиграть могут все.

Старайтесь быть самостоятельными и самодостаточными. Сегодня нет ни единого шанса стать успешными у тех, кто будет надеяться на помощь окружающих. Это будет рядовой день для тех, кто является фрилансером и работает в одиночку.

В период кольцеобразных затмений все хорошее может обернуться провалом. Например, вы можете решить навестить родителей, друзей, родственников, но поход к ним домой станет большой ошибкой. Они могут выместить на вас свой негатив или просто испортить вам настроение своими словами.

Если и общаться в этот день, то только в социальных сетях. Это будет отличным выбором для тех, кто не хочет запираться от всего мира и сидеть без общения. Если вам действительно есть, что обсудить, воспользуйтесь интернетом или на крайний случай, позвоните.

Будьте осторожнее с финансами. Положение Луны и Солнца не затронет финансовую сферу, но это затмение, так что непредсказуемость ситуации может зашкаливать. Если потратить много денег, можно пожалеть об этом уже на следующий день. Также во время затмения будет немало мошенников, которые попытаются нажиться на ваших желаниях и неосмотрительности. Не торопитесь в вопросах, связанных с деньгами.