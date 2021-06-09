Вера Брежнева в купальнике восхитила сеть

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стройную фигуру в белоснежном купальнике. Артистка в пикантном образе сделала селфи в зеркале, сообщает Обозреватель.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram. Фанаты оценили кадр и засыпали звезду комплиментами.

Так, Брежнева позировала на камеру в откровенном купальнике белого цвета с глубоким декольте, а также она сделала насыщенный макияж с акцентом на красные губы.

"Красная помада + белый купальник = идеальное комбо! Открываю сезон" , – подписала снимок певица.

Брежнева показала стильный белый купальник. Источник: instagram.com/ververa

Пользователям сети очень понравилось новое фото Брежневой, и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.