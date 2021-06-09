В России задержали блогера Юрия Хованского: обвиняют в экстремизме

В Санкт-Петербурге задержали видеоблогера Юрия Хованского по делу о пропаганде терроризма, сообщает Украина Сейчас.

В СМИ предполагают, что дело связано с песней про теракт на мюзикле "Норд-Ост" в 2002 году. Тогда в заложниках оказались 916 человек. Спустя три дня театральный центр правоохранители взяли штурмом. Погибли 174 человека.

У блогера и уже экс-помощника депутата от ЛДПР также прошли обыски. Делом Хованского занялся 5-й отдел центра "Э", который расследует преступления по этническим и религиозным мотивам.

Внимание! В данном видео упоминаются шокирующие факты и звучит ненормативная лексика. Не рекомендуем его к просмотру лицам младше 18 лет.

Фото: соцсети