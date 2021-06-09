Стало известно, когда ВР рассмотрит закон Зеленского об олигархах

Стало известно, когда ВР рассмотрит закон Зеленского об олигархах

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что ВР рассмотрит законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах в конце недели, сообщает РБК-Украина.

В первом чтении документ планируют принять уже до конца текущей сессии, которая завершается в середине июля.

"В первом чтении мы рассчитываем рассмотреть этот законопроект уже на пленарной неделе, которая с 29 июня начнется. В первом чтении мы проголосуем, еще на летней сессии, мы себе такой ставим дедлайн", - сказала нардеп.

По ее словам, во втором чтении документ могут одобрить уже осенью.

"Осенью мы рассчитываем, что найдет Верховная рада в себе силы и ответственность проголосовать во втором чтении. И он не будет заспамлен тысячами поправок. Соответственно закон вступит в силу в 2022 году", - подчеркнула парламентарий.

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