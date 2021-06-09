Стало известно, когда ВР рассмотрит закон Зеленского об олигархах

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что ВР рассмотрит законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах в конце недели, сообщает РБК-Украина.

В первом чтении документ планируют принять уже до конца текущей сессии, которая завершается в середине июля.

"В первом чтении мы рассчитываем рассмотреть этот законопроект уже на пленарной неделе, которая с 29 июня начнется. В первом чтении мы проголосуем, еще на летней сессии, мы себе такой ставим дедлайн" , - сказала нардеп.

По ее словам, во втором чтении документ могут одобрить уже осенью.