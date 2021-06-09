Рассмотрение апелляции Семенченко закончилось спустя 10 минут после начала

Апелляционное заседание по рассмотрению жалобы защиты Семена Семенченко закончилось спустя 10 минут после начала, сообщает Политика Страны.

Двое судей из трех заявили о самоотводе, так как они являются фигурантами уголовного дела, как и адвокат Семенченко Владислав Добуш.

Теперь должны назначить новых судей. Когда состоится следующее заседание, неизвестно.

По завершении заседания Семенченко заявил, что его допрашивают по запросу КГБ Беларуси. Он добавил, что делился с представителями белорусской оппозиции боевым опытом по заданию украинской разведки.

“Все белорусы, по которым меня допрашивают, сейчас проходят в Беларуси по уголовным делам по терроризму. Они были в прошлом году в Украине, и я, в том числе по поручению Главного управления разведки при Министерстве обороны, делился с ними опытом. Не было оружия, мы делились опытом 2014 года по противодействию, потому что все ожидали, что если будут силовые сценарии в Беларуси, начнётся российская агрессия”, – заявил Семенченко.

Семенченко подозревают в создании незаконной частной военной компании, контрабанде военных запчастей из России. Сейчас бывший комбат добровольческого батальона "Донбасс" и нардеп пребывает под арестом без права внесения залога.