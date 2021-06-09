Суд забрал землю на Трухановом острове у охранников Медведчука

Верховный Суд вернул территориальной общине Киева 1,16 га земли на Трухановом острове, которую незаконно заняла частная фирма, сообщает Левый берег.

Верховный Суд признал факт незаконного занятия и использования юридическим лицом земельного участка на Трухановом острове без каких-либо правоустанавливающих документов на землю, например, решение Киевского городского совета или договора. В связи с этим, юридическое лицо обязали вернуть землю и освободить ее от размещенного там имущества.

Стоимость земельного участка оценивается в 25 млн гривен.

Напомним, в сентябре 2019 журналисты Bihus.info сообщили, что охранное агентство "Шторм", которое принадлежит окружению Виктора Медведчука, обустроило базу на Трухановом острове, перекрыв доступ к Днепру.

"Шторм" занял более 11 000 квадратных метров земли на Трухановом острове, которая учитывается за "Клубом Казак". Участок огорожен высоким забором, который закрывает доступ к берегу. На занятом участке размещено двухэтажное жилое здание и площадка.

Тогда сообщалось, что охранное агентство принадлежит Ивану Бойченко и Виктору Черном с "Украинского выбора" Медведчука. Черный вместе с Медведчуком зашел в Верховную Раду в составе ОПЗЖ.

"Шторм" на протяжении последних лет занимается охраной Медведчука, его жены Оксаны Марченко и целого ряда их объектов недвижимости по всей стране.