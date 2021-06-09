В ДТП на Херсонщине погибла семья "свободовца"

8 июня на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск в результате столкновения грузовика с внедорожником погибли муж с женой и их шестилетняя дочь, сообщает УНИАН.

Также в тяжелом состоянии в больницу был госпитализирован еще один ребенок – девочка 2004 года рождения. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Вблизи с. Цукуры Каховского района, на перекрестке автодороги Одесса – Мелитополь и Чаплинка - Новая Каховка, столкнулись автомобили "AUDI Q7" и грузовик "VOLVO" с полуприцепом.

Установлено, что водитель внедорожника, которому через несколько дней должно было исполниться 45 лет, двигался по второстепенной дороге Чаплинка-Новая Каховка и выехал на перекресток с главной автодорогой Одесса - Мелитополь, не предоставив преимущества в движении грузовику. Между транспортными средствами произошло столкновение.

Как сообщил председатель политической партии "Свобода" Олег Тягнибок на своей странице в Facebook, в результате ДТП погиб "свободовец" Эдуард Жмутский с женой Мариной и младшей дочерью Златой (6 лет). Их старшую дочь Алину в тяжелом состоянии госпитализировали.

"Эдуард был заместителем председателя Кропивницкой областной организации ВО "Свобода", Марина - руководителем областной организации Объединение украинок "Яворина" и депутатом Новгородковского поселкового совета от "Свободы". Их младшая дочь Злата в этом году должна была идти в первый класс, старшая Алина - только закончила школу", - написал он.