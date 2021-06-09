Ляшко назвал условия усиления карантина

Если ситуация в Украине с коронавирусом будет ухудшаться, правительство будет вынуждено идти на усиление карантина. В Минздраве призывают соблюдать противоэпидемические правила, чтобы не пришлось отменять "зеленую" зону карантина. ﻿ Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил во время заседания правительства, сообщает РБК-Украина.

"Мы должны оставить основные противоэпидемические ограничения. В частности, обязательность масок в общественных зданиях, транспорте, а также ответственное отношение к соблюдению физической дистанции и не забывать о гигиене рук. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем оперативно реагировать и будем вынуждены ввести вернуть "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемиологической опасности снова" , - предупредил Ляшко.

Министр при этом отметил, что вспышка инфекции в отдельных регионах "будет иметь непосредственное влияние на ограничения на всей территории страны".

Напомним, с сегодняшнего дня Украина переходит в "зеленую" зону карантина. Во всех областях ослабляют карантинные ограничения.

Однако действие адаптивного карантина в Украине продолжается. В "зеленой зоне" остается ряд ограничений.