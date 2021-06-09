Минздрав хочет продлить карантин на все лето

Глава ведомства Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения предложит Кабмину продлить карантин на летний период с сохранением основных карантинных ограничений, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантинных ограничений на летний период. Мы должны оставить основные ограничения, в частности обязательность масок в общественных зданиях, транспорте, а также соблюдение дистанции. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем оперативно реагировать и вводить "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности", - сказал он.

Ляшко добавил, что Минздрав уже разработал предложения относительно модели пребывания и деятельности в условиях "зеленого" уровня эпидбезопасности, которые дадут больше возможностей для отдыха в летний период, работы бизнеса и путешествий.