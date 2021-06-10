Защищенный мессенджер оказался приложением ФБР

ФБР запустило защищенный мессенджер An0m, который распространило среди преступников. Бюро все время имело доступ к переписке и смогло собрать огромное количество доказательств. В результате задержали более чем 800 человек в 18 странах, сообщает 24 Канал.

ФБР и австралийская полиция завершили многолетнюю операцию под кодовым названием "Троянский щит". Ведомство несколько лет собирало данные преступников, пока те думали, что пользуются безопасным приложением для переписки.

Троянский щит

За три года существования приложения An0m его пользователи переслали более 20 миллионов сообщений из 11,8 тысячи устройств. Обычно бюро берет под контроль мессенджеры, которые уже стали популярными, но на этот раз превратило в огромную приманку малоизвестное приложение.

ФБР не пожалели денег на операцию. После разоблачения и задержания работников Phantom Secure, которая поставляла модифицированные смартфоны преступным организациям, бюро завербовало как гендиректора компании, так и нескольких других участников преступной схемы. Им щедро заплатили и они переключились на новое приложение, начав его распространение на замену продуктов Phantom Security.

Рост популярности был очень медленным. Сначала приложение установили только на 50 устройствах в Австралии. Но вскоре слухи о новом мессенджере распространились среди преступников и через год были уже сотни пользователей. К концу операции мессенджер работал на 11,8 тысячах устройств в 90 странах.

Власти разных стран начала обмениваться данными три раза в неделю. В ФБР утверждают, что расшифровали все сообщения за несколькими исключениями – около 15 пользователей Anom в США агенты по какой-то причине не отслеживали.

Результаты операции

ФБР и власти 18 различных стран провели около 800 арестов. Преступников задержали в следующих странах:

США,

Великобритании,

Новой Зеландии,

Австралии,

Сербии,

Нидерландах

и других, которые пока публично не заявили об участии в операции.

С октября 2019 года ФБР обработало более 20 миллионов сообщений, в которых обсуждали контрабанду наркотиков, коррупцию и другие организованные преступления высокого уровня. В документах также приводятся цитаты сообщений с разговорами о поставках кокаина.