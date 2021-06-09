Ряд товаров освободят от налога на ввоз

Кабинет министров на заседании 9 июня утвердил законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс. Он предлагает освободить от налогообложения ввоз некоторого оборудования, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает UBR.

Таким образом Таможенный кодекс адаптируют к процедурам Евросоюза и тем, которые предусмотрены Соглашением об ассоциации.

Законопроект правительства предлагает обнулить налоги на ввоз:

оборудования предприятий, которые переносят свою деятельность на территорию Украины;

научных приборов и оборудования при условии, что они предназначены для некоммерческих целей.

По прогнозу правительства, такие шаги будут стимулировать крупные предприятия начинать работу в Украине и вкладывать инвестиции. Кроме того, законопроект должен уменьшить расходы для отрасли науки и образования.