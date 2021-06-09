Маск отменил выпуск самого быстрого автомобиля Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания не будет выпускать свою самую быструю модель Model S Plaid+. По его словам, обычная версия Plaid и так очень хороша, сообщает Обозреватель.

Маск отметил, что Plaid разгоняется от 0 до 96 км/ч за две секунды, что делает его "самым быстрым серийным автомобилем любого типа". Об этом он написал в Twitter﻿.

Model S Plaid+ должна была стоить 149 990 долларов, в то время как обычная версия – 119 990 долларов. Plaid без + действительно очень мощный. Он имеет 1020 лошадиных сил и максимальную скорость 321 км/ч.

Обещали, что Plaid+ сможет проехать 837 километров на одном заряде, тогда как у обычного седана будет 563 км пробега. Также можно выбрать вариант Long Range за 79 990 долларов, который сможет проехать 603 км на одном заряде, но он разгоняется до 96 км/ч за 3,1 секунды и имеет максимальную скорость 249 км/ч.

Подробнее о модели можно будет узнать 10 Июня, потому что Tesla организует специальное мероприятие для Model S Plaid на заводе в штате Калифорния, США.