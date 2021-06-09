Глава Евросовета прокомментировал ситуацию с Протасевичем

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз не успокоится в отношении Беларуси, пока президент Александр Лукашенко не освободит оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Брюссель остается на стороне тех, кто борется за свободу слова и демократию, сообщает РБК-Украина.

"Я хотел бы обратиться ко всему белорусскому народу, с особым акцентом на тех гражданах, которые борются за свободу слова и демократию: Европейский союз на вашей стороне, и мы будем поддерживать вас, чтобы вы могли выбрать свой путь" , - отметил он.

По его словам, нынешний режим в Беларуси несет полную ответственность за состояние Протасевича.