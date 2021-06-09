Межбанк: НБУ удалось остановить укрепление гривны

Сегодня на межбанковском валютном рынке в первой половине торговой сессии предложение валюты опять в несколько раз превысило спрос.

Национальный банк снова был вынужден вмешаться. Сразу после начала торгов он вышел с интервенцией на покупку валюты по цене 27,10 гривен и за минуту выкупил 20 млн долларов, после чего выставил крупный ордер на покупку на уровне 27,08 гривен. К настоящему моменту он купил по этой цене еще 100 млн долларов, но не ушел и не понизил цену откупа, а продолжает оставаться на рынке. Покупатели восприняли это как «жесткую остановку» падения доллара и начали активно ставить ордера выше уровня откупа Нацбанка.

На наличном валютном рынке доллар также продолжает снижаться. С утренних 27,10-27,12 гривен наличный «американец» к обеду подешевел до 27,06-27,07 гривен. Операторы валютного рынка сообщают, что предложение наличной валюты также превышает спрос на нее.

Евро на FOREX пытается вырасти и уже поднялся до отметки 1,2194 доллара. Наличный евро в столице продолжил терять в цене вслед за наличным долларом: в обед его продают по 32,97-32,99 гривны.

В России рубль продолжает расти по отношению к американскому доллару и к 12 часам уже достиг 72 рублей за доллар. В Киеве наличный рубль подорожал на 1 копейку: большинство предложений сегодня - в диапазоне 3,71-3,73 гривны за 10 рублей.