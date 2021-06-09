Украина получила новую партию вакцины Pfizer

Украина получила еще одну партию вакцины от коронавируса производства компании Pfizer. Об этом заявили в Минздраве в среду, 9 июня, сообщает Корреспондент.

В Украину прибыли еще 66 690 доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, которую закупают через международное агентство Crown Agents.

"Вакцину из этой партии используют для прививки людей из 1-3 этапов вакцинации. Прививки будут осуществляться организованно, мобильными бригадами. За каждым человеком, который получил прививку первой дозой Comirnaty/Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из той же партии", – сказано в сообщении.

Украина уже получила 707 850 доз Pfizer за счет доноров в рамках COVAX – глобальной инициативы по равномерному распределению вакцин против COVID-19. Ожидается, что еще 356 850 доз поступят до конца недели.