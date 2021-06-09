Названа главная движущая сила для восстановления экономики США

Поколение Z (люди, родившиеся в 1990-2010-х годах) и миллениалы (родившиеся между 1981 и 2000 годами) возглавляют восстановление экономики CША. Они тратят даже больше денег, чем до пандемии коронавируса, сообщает Лента.ру.

Поколение Z также называют главной движущей силой на рынке труда — среди подростков наблюдается бум занятости. В мае уровень безработицы среди людей в возрасте от 20 до 24 лет впервые в истории превысил уровень безработицы среди подростков, пишет Business Insider.

В целом американцы накопили 2,6 триллиона долларов сбережений. Насколько быстрым будет восстановление экономики, отчасти зависит от того, готовы ли люди начать тратить эти деньги, отмечает издание.

Миллениалы обладают наибольшей покупательной способностью, именно они могут возглавить движение к восстановлению экономики США, уверены эксперты. Один из секторов, куда состоятельные миллениалы планируют направить свои деньги, — это путешествия.