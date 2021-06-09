Победитель аукциона отказался заплатить 180 млн грн за спиртзавод

Фонд государственного имущества повторно выставил на онлайн-аукцион по приватизации имущество Мышковицкого места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт", поскольку победившая с предложением в 181 млн грн на предыдущем аукционе компания не оплатила эти средства, сообщает БизнесЦензор.

Повторные торги по продаже спиртзавода состоятся 6 июля.

Предприятие расположено в двух локациях в Тернопольской области: в с. Мышковичи Тернопольского района и пгт Дружба Теребовлянского района.

Общая площадь земельных участков составляет 13,85 га при общей площади зданий и сооружений спиртзавода в 12,32 тыс. кв. м.

Выставленный на продажу актив насчитывает 511 наименований зданий, оборудования, движимого и иного имущества, в число которых входят административный и производственные корпуса, спиртохранилища, склады, мастерские, градирня, бардохранилище и прочие. Предприятие имеет все необходимые коммуникации: водоснабжение, электроснабжение, канализацию и подъездные пути.

Стартовая цена актива составляет 7,29 млн грн.

В декабре 2020 года состоялась приватизация отдельного имущества Мышковицкого спиртзавода в пгт Дружба, где находилась база материально-техничного снабжения предприятия. По результатам аукциона цена актива выросла более чем в 10 раз до 12,82 млн грн.