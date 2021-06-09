Что ожидается на валютном рынке в четверг

Тренд на укрепление национальной валюты, набравший скорость в последние дни на межбанковском﻿ валютном рынке, сегодня был вынужден сбавить обороты. Причиной стали беспрецедентно жесткие действия Национального банка, которого дальнейшее падение безналичного доллара явно не устраивает.

Третий день подряд нерезиденты продолжают активно продавать валюту. Вчера стала ясна причина: иностранные инвесторы вновь серьезно заинтересовались украинскими ценными бумагами и приняли активное участие в очередном аукционе Министерства финансов. Для того, чтобы оплатить приобретенные на нем ОВГЗ, они и продавали доллары. Национальный банк, долгое время отсутствовавший на межбанковском валютном рынке, третий день подряд проводит по несколько интервенций в день, чтобы хоть как-то сдержать падение безналичного доллара. Ходят слухи, что это было одним из условий иностранцев: отдавать валюту задешево они явно не хотели. Именно поэтому сегодня сразу же после старта торговой сессии Национальный банк вышел с интервенцией и за несколько секунд приобрел 20 млн долларов по цене 27,10 гривен. После этого регулятор решил понизить цену выкупа на 2 копейки. Еще около 100 млн долларов НБУ приобрел по 27,08 гривен, но не ушел с рынка, как того ожидали немногочисленные выжидавшие покупатели, а остался и даже не понизил в очередной раз цену выкупа. Такие действия Нацбанка удивили рынок. Те, кто рассчитывал, что сегодня доллар просядет до 27 гривен ровно, были разочарованы и вынуждены выставлять свои заявки дороже уровня, который защищал НБУ. В результате котировки немного отскочили вверх, хоть и остались ниже уровня закрытия вторника.

Закрыли торги среды на 1 копейку на покупке и на 2 копейки на продаже ниже, чем в вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,05/27,14 (покупка/продажа).

Торги среды открылись уже вчерашнего: спрэд на старте составил 9 копеек. Именно «нескромность» покупателей, выставивших на старте заявки на уровне 27,05 гривен, а также их малое количество (остальные держали паузу до последнего) и вынудило НБУ нарушить свои правила и появиться уже в 9:40. Кроме НБУ, покупатели взяли всего 1 млн долларов. Понимая, что ситуация может выйти из-под контроля, НБУ тут же выставил «безразмерный» ордер по цене 27,08 гривен. Среди продавцов сегодня особо выделялся Citibank, представляющий интересы нерезидентов. Впрочем, он находился на рынке недолго и уже к 11 часам ушел. Ощущалось, что количество продавцов сегодня меньше, чем вчера: напуганные падением доллара экспортеры уже распродались, а спекулянты, наоборот, выжидали момент, чтобы начать фиксировать прибыль. После обеденного перерыва, когда НБУ, выкупивший еще 100 млн долларов, не ушел, спекулянты начали действовать. Их заявки в диапазоне от 27,08 до 27,10 гривен дали понять, что ниже они уже не ждут. Фиксацией прибыли и ознаменовался конец сегодняшней торговой сессии.

Котировки закрытия – 27,09/27,11 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня упал на 62 млн по сравнению с вторником и составил 257,2 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,0936 гривен.

Официальный курс доллара на 10 июня установлен на отметке 27,0906 гривен за доллар, снижение на 8,58 копейки.

Официальный курс евро на 10 июня установлен на отметке 33,0248 гривны за евро, снижение на 8,56 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,2182 . Сегодня евро в очередной раз попытался вырасти на волне падения доходности 10-летних казначейских облигаций США. Но, дойдя до отметки 1,2217 доллара, попал под волну продаж против американского доллара и обвалился до 1,2170 доллара.

Российскому рублю повезло гораздо больше: он укрепился до 72 рублей за доллар и только к вечеру, когда американский доллар начал отрастать к остальным валютам, несколько скорректировал свой рост. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 72,20-72,28 рубля за доллар. В Украине наличный рубль сегодня подорожал на 1 копейку, до 3,71-3,73 гривен за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке в четверг

Несмотря на впечатляющий объем проданной сегодня на межбанке валюты, он все же был меньше, чем вчера. По мнению участников торгов, волна больших продаж закончилась, и завтра рынок может вновь вернуться к привычным объемам. Главный вопрос: как себя поведут в этой ситуации покупатели валюты? Они могут либо поторопиться закрыть свои потребности, опасаясь роста котировок, либо взять паузу и подождать до следующей недели, рассчитывая на возобновление распродаж. Соответственно, котировки безналичного доллара либо замрут на достигнутых уровнях, либо немного вырастут.

Наличный доллар в столице сегодня подешевел еще на 4 копейки, до 27,06-27,07 гривен: по такой цене его были готовы отдавать оптовые обменные пункты. И даже остановка снижения на межбанке пока не вызвала волну покупок на наличном рынке. Но завтра все может измениться. Если безналичный доллар подрастет хотя бы на несколько копеек, появятся те, кто захотят конвертировать гривну в доллар «на очередном дне», и тогда наличный доллар тоже может вырасти. Снижения ценника завтра точно ждать не стоит.

Непонятной остается ситуация с евро. На FOREX все попытки евро вырасти пока не увенчались успехом. Наличный евро сегодня опять совершил попытку уйти ниже 33 гривен, но так дешево продавать евро, похоже, не готовы: там, где появлялись продажи по 32,97-32,99 гривен, евровалюту тут же разбирали. Впрочем, если завтра наличный доллар перестанет падать, к наличному евро тоже может возникнуть сильный интерес, и тогда сегодняшние цены покажутся более чем привлекательными.

Что касается российского рубля, его укрепление уже неделю идет параллельно с укреплением гривны, поэтому цена наличного рубля сегодня и выросла всего на 1 копейку. Если же завтра рублю удастся пробить уровень поддержки 72 рубля, то цена на наличный рубль в столице может вернуться к 3,72-3,75 гривнам за 10 рублей. Более существенный рост сейчас маловероятен.