Молния ударила в девушку, когда та разговаривала по мобильному

В Житомирской области молния ударила девушку, которая во время грозы в доме разговаривала по телефону. Инцидент произошел 8 июня в с. Малый Кривотин, сообщает Журнал Житомира.

"Молния поразила девушку в доме во время разговора по мобильному телефону. Пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение центральной больницы", - говорится в сообщении Управления по вопросам ЦЗ населения и оборонной работы Житомирской ОГА.

В настоящее время пострадавшая, 2006 года рождения, находится в травматологическом отделении лечебного учреждения. Состояние ее здоровья средней степени тяжести.