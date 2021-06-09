Власти США закупят 500 млн доз COVID-вакцины Pfizer для мира

Администрация президента США приняла решение о закупке 500 млн доз вакцины от коронавируса производства фармацевтической компании Pfizer, чтоб потом передать их миру, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили сразу три источника, близких к Белому дому со ссылкой на издание The Washington Post.

Масштабная закупка вакцин является частью реализации усилий по вакцинации населения мира.

Президент США Джо Байден должен объявить о своем плане на саммите стран "Большой семерки", который будет проходить в Великобритании 11-13 июля.