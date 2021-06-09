Обнародовали рейтинг лучших городов для жизни в 2021 году

Бесспорно, глобальная пандемия COVID-19 продолжает влиять на функционирование мирового сообщества. Исследовательская компания Economist Intelligence Unit опубликовала рейтинг The Global Liveability Index 2021, в рамках которого аналитики оценивают качество жизни в 140 городах мира, сообщает 24 Канал.

Предлагаем вашему вниманию 10 лучших городов для жизни в 2021 году.

Оценка качества жизни осуществлялась более 30 факторами в пяти категориях: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. В этом году эксперты учитывали и вызовы, возникшие перед образом жизни человека в условиях пандемии коронавируса. Так, добавились такие показатели, как нагрузка на здравоохранение, закрытие ресторанов и школ, ограничения на спортивные мероприятия, концерты, спектакли.

Рейтинг

Окленд (Новая Зеландия) – 96,0. Осака (Япония) – 94,2. Аделаида (Австралия) – 94,0. Веллингтон (Новая Зеландия) – 93,7. Токио (Япония) – 93,7. Перт (Австралия) – 93,3. Цюрих (Швейцария) – 92,8. Женева (Швейцария) – 92,5. Мельбурн (Австралия) – 92,5. Брисбен (Австралия) – 92,4.

Добавим, Вена, которая ежегодно занимала первую позицию, заняла лишь 12 место. Это связывают с жестким локданом, что был внедрен в городе для борьбы с коронавирусом.