Байден заявил о решимости США играть роль мирового лидера

Соединенные Штаты полны решимости играть роль сильного лидера на международной арене. Об этом заявил в среду на встрече с американскими военнослужащими по прибытии в Великобританию президент США Джо Байден, сообщает ТАСС.

"Мы привержены тому, чтобы вести за собой с силой" , - сказал глава администрации США.

При этом он напомнил, что прибыл в Европу для участия в ряде саммитов, в том числе российско-американском.