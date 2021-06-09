Полиция задержала мужчину, разгуливавшего с гранатой по Харькову

В Харькове в подъезде жилого многоквартирного дома по Салтовскому шоссе задержан 27-летний местный житель с боевой гранатой Ф-1, которого перед этим видели на детской площадке, сообщает Интерфакс-Украина.

"Правонарушитель задержан и доставлен в Харьковское районное управление полиции № 2, где дает показания следователям" , - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В 17:47 в полицию поступило сообщение о том, что на детской площадке возле одного из домов по улице Руслана Плоходька находится мужчина с предметом, похожим на гранату.

Менее чем за полчаса полицейские, выехавшие на место, установили что мужчина переместился в подъезд дома на Салтовском шоссе. Во время поверхностного осмотра работники полиции изъяли у мужчины предмет, который, по выводам специалистов взрывотехнического управления оказался боевой гранатой Ф-1. Боеприпас вместе с запалом УЗРГМ изъяты.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Решается вопрос об уведомлении задержанного о подозрении. Следственные действия продолжаются.