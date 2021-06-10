Именинники 10 июня: каким именем назвать ребенка

Именины - это духовный день близости и единства христианина со своим одноименным святым. Календарь именин подскажет вам, какое имя следует дать рожденному в этот день ребенку, и кто сегодня празднует свои именины, сообщает УНИАН.

Мужские именины 10 июня 2021 года

Денис: от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".

Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине плодородия Деметре", "земледелец".

Захар: форма имени Захарий, Захария, от древнееврейского имени Зехарья - "Господь вспомнил", "памятный Господу", "вспомянутый Господом", "помнящий Господа".

Игнат: образовано от римского родового имени Egnatius, от латинского ignis - "огонь".

Ираклий: от древнегреческого имени Хераклейос - "Гераклов, принадлежащий Гераклу".

Макар: образовано от древнегреческого макариос - "благославенный", "блаженный", "счастливый".

Никита: от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - "победитель".

Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Павел: произошло от римского родового имени Paulus - "скромный", малый", "незначительный", "младший".

Петр: образовано от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Женские именины 10 июня 2021 года

Елена, Алена, Илона: от древнегреческого имени Хелене - "факел", "светоч", "светлая".