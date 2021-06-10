Именинники 10 июня: каким именем назвать ребенка
Именины - это духовный день близости и единства христианина со своим одноименным святым. Календарь именин подскажет вам, какое имя следует дать рожденному в этот день ребенку, и кто сегодня празднует свои именины, сообщает УНИАН.
Мужские именины 10 июня 2021 года
Денис: от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".
Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине плодородия Деметре", "земледелец".
Захар: форма имени Захарий, Захария, от древнееврейского имени Зехарья - "Господь вспомнил", "памятный Господу", "вспомянутый Господом", "помнящий Господа".
Игнат: образовано от римского родового имени Egnatius, от латинского ignis - "огонь".
Ираклий: от древнегреческого имени Хераклейос - "Гераклов, принадлежащий Гераклу".
Макар: образовано от древнегреческого макариос - "благославенный", "блаженный", "счастливый".
Никита: от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - "победитель".
Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Павел: произошло от римского родового имени Paulus - "скромный", малый", "незначительный", "младший".
Петр: образовано от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Женские именины 10 июня 2021 года
Елена, Алена, Илона: от древнегреческого имени Хелене - "факел", "светоч", "светлая".