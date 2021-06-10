В Британии признали побочные эффекты препарата AstraZeneca

Британские ученые проанализировали данные о самочувствии двух с половиной миллионов шотландцев, которые получили первую дозу вакцин от коронавируса AstraZeneca или Pfizer/BioNTech, и признали наличие побочных эффектов у первого препарата, сообщает Лента.Ру.

У некоторых пациентов, получивших вакцину AstraZeneca, наблюдались слабые нарушения свертываемости крови и связанные с этим кровотечения. Реже имела место обратная реакция — повышенное тромбообразование. При этом у препарата Pfizer подобных побочных эффектов не было обнаружено.

Специалисты установили, что частота побочных эффектов, которые связаны с нарушением свертываемости крови у привитых вакциной AstraZeneca, составляет 1,13 случая на 100 тысяч человек. Наибольший риск наблюдался у людей старшего возраста или тех, кто имеет хронические заболевания.

При этом ученые под руководством Азиза Шейха (Aziz Sheikh) из Эдинбургского университета выяснили, что обе вакцины в целом переносятся хорошо.

Как считают авторы, связанные с AstraZeneca риски очень небольшие и сопоставимые с таковыми для других вакцин — против гепатита B, кори, эпидемического паротита и краснухи, а также гриппа.

13 мая ученые из Оксфордского университета предупредили о возможности возникновения большего количества побочных эффектов после смешивания вакцин от COVID-19 AstraZeneca и Pfizer. Было обнаружено, что легкие и умеренные реакции на вакцину, такие как утомляемость и головная боль, наблюдались намного чаще, когда вводились две разные вакцины, нежели когда человек два раза прививался одной.