Заробитчан зовут в Чехию: кому заплатят 90 тыс. грн в месяц

Заробитчан зовут в Чехию: кому заплатят 90 тыс. грн в месяц

В Чехии открыли тысячи вакансий для украинских заробитчан. Чаще всего, заработок предлагают на несколько месяцев, а спросом пользуются электрики, сварщики и водители, сообщает Обозреватель.

Размер зарплаты доходит до 90 тыс. грн. Это следует из данных статики кадрового портала work.ua. К примеру, сварщику (MIG, MAG, TIG) в Чехи готовы заплатить от 80 до 90 тыс. грн. Пожелания к кандидату:

  • виза или паспорт ЕС
  • возраст: от 22 до 60 лет
  • опыт работы сварщиком от 3-х лет
  • работа полуавтоматической сваркой (опыт от двух лет)
  • обязательное наличие аттестации (сертификат или диплом сварщика)

Электрик в Чехии может зарабатывать 75-85 тыс. грн. На работу берут украинцев возрастом до 55 лет. Среди требований:

  • опыт работы от 2 лет;
  • допуск не ниже 3-го.
  • загранпаспорт.

Водитель категории СЕ в Чехии может зарабатывать до 73 тыс.

"Все процессы соответствуют действующим трудовым, санитарно-гигиеническим, безопасным и экологическим нормам, которые определены законодательством Чешской Республики и ЕС", – говорится в объявлении.

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