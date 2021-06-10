В Южной Корее на автобус обвалился дом: погибли 9 человек

По меньшей мере девять человек погибли в Южной Корее при падении 5-этажного дома на остановку общественного транспорта, где находился автобус с пассажирами, сообщает Украинская правда.

Трагедия случилась в городе Кванджу на юго-западе от Сеула. Во время работ по сносу дом упал на автобус, который стоял на остановке, и в котором находилось 17 человек.

Как сообщает Национальное пожарное агентство, в результате 9 пассажиров погибли, а 8 - серьезно пострадали.

Причины аварии устанавливаются, полиции начала расследование дела.