В Южной Корее на автобус обвалился дом: погибли 9 человек
По меньшей мере девять человек погибли в Южной Корее при падении 5-этажного дома на остановку общественного транспорта, где находился автобус с пассажирами, сообщает Украинская правда.
Трагедия случилась в городе Кванджу на юго-западе от Сеула. Во время работ по сносу дом упал на автобус, который стоял на остановке, и в котором находилось 17 человек.
Как сообщает Национальное пожарное агентство, в результате 9 пассажиров погибли, а 8 - серьезно пострадали.
Причины аварии устанавливаются, полиции начала расследование дела.