В России назвали условия для дружбы с США
Замглавы МИД Сергей Рябков назвал условие для исключения США из списка недружественных стран, сообщает Лента.Ру.
По его словам, США должны прекратить враждебную политику и вмешательство во внутренние дела. Рябков отметил, что Вашингтону в том числе необходимо отказаться от наступления на российские внешнеполитические и экономические интересы и постоянного вмешательства во внутренние дела страны, а также от противодействия партнерства с Москвой на международной арене.
Представитель ведомства подчеркнул, что ранее не было юридической базы, однако теперь она появилась, и, соответственно, нет никаких оснований ожидать, что перечень будет пересматриваться.
"Он не конъюнктурный, это просто инструмент", — подчеркнул Рябков.