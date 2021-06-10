В России назвали условия для дружбы с США

Замглавы МИД Сергей Рябков назвал условие для исключения США из списка недружественных стран, сообщает Лента.Ру.

По его словам, США должны прекратить враждебную политику и вмешательство во внутренние дела. Рябков отметил, что Вашингтону в том числе необходимо отказаться от наступления на российские внешнеполитические и экономические интересы и постоянного вмешательства во внутренние дела страны, а также от противодействия партнерства с Москвой на международной арене.

Представитель ведомства подчеркнул, что ранее не было юридической базы, однако теперь она появилась, и, соответственно, нет никаких оснований ожидать, что перечень будет пересматриваться.