Из-за пандемии британскому богачу пришлось мыть посуду

Предпринимателю Джайлсу Фуксу, который держит роскошный отель Burgh Island в графстве Девон на Юго-Западе Англии, пришлось мыть посуду за гостями из-за нехватки рабочей силы, сообщает Лента.Ру.

Коронавирус оставил известное заведение Соединенного Королевства без сотрудников-мигрантов, поэтому британский богач оказался вынужден справляться с ростом спроса на туризм своими силами, пишет издание DailyMail.

Отель Burgh Island построили в 1929 году. Среди его гостей в разные времена были такие знаменитости, как Агата Кристи, Уинстон Черчилль, The Beatles. Миллионер, который три года назад приобрел 70-процентную долю в отеле, последние выходные провел на кухне заведения. 56-летний предприниматель, который три года назад приобрел долю в отеле, пытается смягчить давление на бизнес из-за оттока иностранных работников.

Бизнесмен не мог себе позволить остановить работу из-за нехватки сотрудников при повторном открытии заведения после снятия ряда ограничений, тем более, номера забронировали до ноября. Он начал мыть посуду, не обращая внимания на больную спину.