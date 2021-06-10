Белорусский оппозиционер рассказал, как РФ спонсирует Лукашенко

Член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Павел Латушко заявил, что Кремль спонсирует режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в двух основных формах — с помощью государственных кредитов и создания контрабандных схем, сообщает Деловая Столица.

"Россия, Кремль постоянно спонсирует Лукашенко. В период его правления от 105 до 120 млрд долларов Россия выделила на развитие режима Лукашенко. И снова мы видим, что Путин выделил 500 млн долларов на погашение долгов Беларуси. Опять же, он дал деньги Лукашенко" , — говорит Латушко.

По его словам, Россия спонсирует режим Лукашенко не только путем прямых финансовых вливаний, но и другим способом — с помощью контрабандных схем по поставкам европейских товаров в Россию через Беларусь.

"Спонсорство заключается также и в том, что фактически существуют огромные контрабандные схемы. Когда в обход санкций, определенных самой же Россией по поставкам европейских товаров, позволяют под прикрытием власти Беларуси поставлять контрабандные товары на территорию Российской Федерации", — пояснил оппозиционер.

Таким образом, резюмировал он, спонсорство идет по двум основным направлениям.

"С одной стороны, идут кредиты для поддержки нелегитимной власти, чтобы Лукашенко мог нарисовать красивую картинку якобы успешности экономики. А она в фатальном состоянии находится. С другой стороны — контрабанда, которая позволяет тоже набивать частникам свои карманы" , — отметил Павел Латушко.



