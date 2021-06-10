Белорусский оппозиционер рассказал, как РФ спонсирует Лукашенко

Белорусский оппозиционер рассказал, как РФ спонсирует Лукашенко

Член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Павел Латушко заявил, что Кремль спонсирует режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в двух основных формах — с помощью государственных кредитов и создания контрабандных схем, сообщает Деловая Столица.

"Россия, Кремль постоянно спонсирует Лукашенко. В период его правления от 105 до 120 млрд долларов Россия выделила на развитие режима Лукашенко. И снова мы видим, что Путин выделил 500 млн долларов на погашение долгов Беларуси. Опять же, он дал деньги Лукашенко", — говорит Латушко.

По его словам, Россия спонсирует режим Лукашенко не только путем прямых финансовых вливаний, но и другим способом — с помощью контрабандных схем по поставкам европейских товаров в Россию через Беларусь.

"Спонсорство заключается также и в том, что фактически существуют огромные контрабандные схемы. Когда в обход санкций, определенных самой же Россией по поставкам европейских товаров, позволяют под прикрытием власти Беларуси поставлять контрабандные товары на территорию Российской Федерации", — пояснил оппозиционер.

Таким образом, резюмировал он, спонсорство идет по двум основным направлениям.

"С одной стороны, идут кредиты для поддержки нелегитимной власти, чтобы Лукашенко мог нарисовать красивую картинку якобы успешности экономики. А она в фатальном состоянии находится. С другой стороны — контрабанда, которая позволяет тоже набивать частникам свои карманы", — отметил Павел Латушко.


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