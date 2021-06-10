Съедаем половину: куда уходят зарплаты украинцев

Едва получил зарплату, а от нее уже почти ничего не осталось – знакомая ситуация? И самое неприятное, что совершенно непонятно, куда утекла существенная часть заработка, сообщает Телеграф.

Продукты: проедаем половину

Последние годы в потребительском поведении среднестатистического украинца мало что меняется, и первое место в структуре расходов прочно занимает еда. В январе-сентябре 2020 года (последняя доступная статистика) почти половина денег из украинских кошельков (48,4%) ушла на продукты. Такие результаты показало выборочное обследование условий жизни украинских домохозяйств, проведенное Госстатом.

Настолько суровый перекос потребления в сторону питания приводит к тому, что рост цен на продукты, который происходит с начала года, сильнее всего ощущают на себе наиболее бедные люди.

Во-первых, они не могут в ответ на рост цен сократить потребление или переключиться на более дешевые продукты: они и так потребляют все самое дешевое и по минимуму. Поэтому для тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, продуктовая инфляция оборачивается сокращением потребления других товаров, которые тоже к излишествам не относились, и, соответственно, резким ухудшением качества жизни.

Во-вторых, как правило, при высокой инфляции рост цен не одинаков: быстрее и значительнее всего дорожают самые дешевые продукты. Для малообеспеченных семей подорожание хлеба, картошки и макарон может стать критичным, а обеспеченные об этом росте даже не узнают просто потому, что не покупают продукты из "социального набора". Не говоря о том, что даже если бы и покупали, это составило бы мизерную долю их расходов.

Словом, не зря экономисты говорят, что судить о благосостоянии общества можно по продуктовым расходам: чем меньше удельный вес трат на питание в общей структуре расходов, тем выше уровень благосостояния граждан данной страны. Здесь можно было бы возразить, что рост доходов мало что меняет, ведь чем больше люди зарабатывают, тем более дорогие и качественные продукты покупают. Но экономисты говорят, что это не так. По мере увеличения дохода, расходы на питание действительно растут, но в общем объеме расходов доля продовольственных товаров уменьшается.

Для сравнения: если в Украине на еду уходит почти половина всех расходов, то в развитых странах – не более 15%.

Коммуналка: отдаем 14% заработанного

На втором месте в топе украинских расходов вполне ожидаемо оказалась коммуналка - на нее уходит каждая седьмая гривна (13,8%). Но, если вспомнить, сколько повышений коммунальных тарифов мы пережили за последние несколько лет, цифры кажутся заниженными.

"Госстат берет совокупный доход украинцев и совокупные траты на услуги ЖКХ, – отметил глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. – Но доход – это доход всех, включая миллионные зарплаты членов набсоветов госкомпаний и доходы олигархов. В итоге получаем совершенно некорректный и манипулятивный показатель. У нас 70% пенсионеров живут на пенсию менее 3000 грн в месяц, и для них коммуналка намного выше 13%".

По словам эксперта, с этого года действует базовая норма платы за услуги ЖКХ – 20%, все что выше – должно покрываться субсидиями. Но это не "безусловные 20%", поскольку в Украине ввели еще и формулу для расчета. И по ней выходит, что чем выше доход, тем больше доля расходов на коммуналку. То есть это может быть и 30%, и 40%, и еще выше, в том числе и для пенсионеров.

Одежда и обувь: обновляем гардеробы

Третье "призовое" место досталось расходам на одежду и обувь. Многих эти цифры могут удивить, ведь карантины и локдауны должны были свести данные расходы к минимуму. С другой стороны, эти же карантины и локдауны заставили многих пересмотреть свои гардеробы и заменить в них офисную одежду на домашнюю и спортивную. А на это тоже нужны деньги.

Медицина: больше тратить не стали

Расходы на здравоохранение вышли на четвертое место, хотя раньше они уступали транспортным тратам. Причина – коронавирус. Но дело не в том, что украинцы стали тратить на лечение больше, а в том, что из-за локдаунов ездить стали меньше. По данным Госстата, если за 9 месяцев 2019-го доля расходов на медицину составила 4,2%, то в 2020-м – 4,3%.

До наступления "эпохи коронавируса" Госстат провел исследование, посвященное состоянию здоровья украинцев. И если с тех пор в медицине что-то и изменилось, то лишь в худшую сторону.

Итак, оказалось, что уровень доступности медицинской помощи в значительной мере зависит от финансовых возможностей семьи. Основной причиной недоступности подавляющее большинство украинских семей назвали слишком высокую стоимость лекарств, медицинских товаров, услуг здравоохранения. Треть семей с низкими доходами при необходимости не смогли оплатить медицинские товары и услуги.

Отдельная проблема – доступность услуг врачей. В 39% домохозяйств, в которых кто-нибудь из членов при необходимости не получил медицинскую помощь, больные не имели возможности посетить врача. Три четверти больных объяснили это высокой стоимостью услуг, 17% – отсутствием медицинского специалиста нужного профиля, 9% – слишком длинной очередью.

Подавляющее большинство семей (93-99%), члены которых нуждались в проведении медицинских обследований, получении лечебных процедур, приобретении медицинских принадлежностей, лечении в стационаре, посещении стоматолога и протезировании, но вынуждены были отказаться от этих видов медицинской помощи. Причиной отказа называли высокую стоимость.

Транспорт: пока 4%, но будет больше

Несмотря на то, что транспорт в 2020-м периодически останавливался, ему удалось войти в топ-5 основных трат: транспортные расходы отнимают у нас каждую 25-ю гривну.

Впрочем, судя по тому, что украинские местные власти одна за другой говорят о необходимости роста стоимости проезда, уже через год эти расходы вполне смогут войти в тройку, потеснив медицину и одежду. Особенно неприятно, что убытки коммунального транспорта в большой степени вызваны непродуманными и несогласованными действиями местных властей в период карантина, а решать проблемы хотят за счет пассажиров.

Между тем, говорит транспортный эксперт Василий Шевченко, во всем мире общественный транспорт является дотационным. И основная цель городских автобусов и трамваев – не получение прибыли местными властями, а правильное распределение рабочей силы по городу, чтобы каждый человек мог добраться в нужный ему пункт быстро, недорого и комфортно. Кроме того, отмечает эксперт, поднимая цены на проезд, городские власти должны учитывать платежеспособность населения, но у нас об этом думают в последнюю очередь.

Вредные привычки, отдых и другое

На вредные привычки украинцы тратят немногим меньше, чем на транспорт или медицинские услуги: 2,3% – на покупку табачных изделий, 1,2% – на покупку алкоголя.

На связь у наших сограждан уходит в среднем 3,4% доходов, на рестораны и гостиницы – 1,7%, на образование – 0,8%.

Показательны расходы на отдых и культуру. По данным Госстата, эта категория расходов отнимает всего 1,5%, из них на оплату туристических услуг уходит 0. Этот "ноль" означает, что на путешествия украинцы тратят менее 0,05% расходов. Неудивительно, что по сравнению с путешественниками из других стран среднестатистический украинский турист выглядит достаточно скромно, чтобы не сказать бедно.

Кстати, экономисты говорят: судить о благосостоянии населения можно не только по тратам на еду, но и по расходам на отдых и путешествия. Для сравнения: европейцы и американцы тратят в категории "отдых и культура" около 9% своих доходов.

В целом прослеживается прямая зависимость: чем благополучнее страна, тем выше расходы ее граждан на удовольствия. И, видимо, наше время для удовольствий еще не пришло.