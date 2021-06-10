ВОЗ призовут к проведению нового расследования происхождения COVID-19

Лидеры на саммите G7 призовут Всемирную организацию здравоохранения провести новое расследование происхождения COVID-19, сообщает Интерфакс.

Согласно проекту документа, страны G7 призовут провести "новое, прозрачное расследование происхождения коронавируса".

Отмечается, что на саммите в Корнуолле президенты и премьер-министры также пообещают предоставить не менее 1 млрд дополнительных доз вакцины против COVID-19 в течение следующего года, чтобы помочь охватить 80% взрослого населения мира.

В среду Джо Байден перед вылетом в первую международную поездку на посту президента США заявил, что намерен в скором времени объявить о глобальной стратегии по вакцинам для всего мира.

По данным американских СМИ, США возьмут на себя обязательство закупить 500 млн доз вакцины для распространения в развивающихся странах. Американское правительство закупит около 200 миллионов доз в этом году для распространения через COVAX и около 300 млн доз в первой половине следующего года.

Вакцины поступят в 92 страны с низким уровнем дохода и Африканский союз.

Как сообщается, Байден объявит об этом плане в четверг в своем выступлении перед началом саммита. Трехдневный саммит G7 в очном режиме откроется 11 июня в Корнуолле на юго-западе Англии.