Geely представила своё новое "лицо"

Китайский бренд продемонстрировал новый концепт Geely Vision Starbust, сообщает InsideEVs.

Один из признанных лидеров китайского рынка – компания Geely, продемонстрировала концептуальный Geely Vision Starbust, который наглядно показывает как изменится философия дизайна бренда, пишет cnevpost.com.

Экстерьер концепта демонстрирует в каком ключе будут развиваться новые модели китайского бренда. Отметим, что было принято решение не развивать предыдущие концепции дизайна, а чуть ли не начать с нуля, тем самым Geely вновь радикально поменяет лицо.

В интерьере все украшено декоративной подсветкой, которая, скорее всего, может менять цвета, подстраиваясь под водителя. Мультируль имеет спортивные черты, но ничем особенным не выделяется. Как не выделяется и огромный планшет, который играет роль виртуальной приборной панели и встречается на приличной части современных электромобилей.

Стоит сказать, что не все фишки от Vision Starbust перейдут к серийным автомобилям. В полной мере это относится к дверям–бабочкам, странным полосам вокруг колёс и футуристичной светотехнике.

Более того, Vision Starbust в целом не получит серийного воплощения, он всего лишь предвестник будущего марки, а черты его стилистики перейдут к новым моделям в течение года. Разумеется мы будем ждать новые электромобили с этим дизайном.

Интересно, что ещё 6 июня в Дизайнерском центре Geely China, что находится в Шанхае, продемонстрировали новый бренд G Family. Он представляет собой своеобразный клуб для обмена творчеством. Разумеется, что основной темой станет автомобильный дизайн.

Клуб G Family будет управляться самими пользователями, и, по словам представителей Geely, именно они будут определять будущий дизайн марки.